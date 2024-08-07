MSKÜ Özel Yetenek Sınav Merkezi Oldu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için belirlenen 'Özel Yetenek Sınav Merkezi' oldu.

YÖK, 2024 yılı itibariyle spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi ve spor yüksekokullarına özel yetenek sınavı ile öğrenci alımını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dahil ederek yeni bir dönem başlattı.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, ilgili tüm programlar için 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında 'merkezi' olarak yapılacak. Başvuru, sınav ve yerleştirme işlemlerinin tamamı ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adayların sınavlara istedikleri şehirde katılabilecekleri, sınavların üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyeceği, her adayın aynı sınava tabi olacağı ÖZYES için 23 merkez belirlendi. MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ise hem öğretim elemanlarının kalitesi hem de Üniversitenin sunduğu tesislerin niteliği ile 23 sınav merkezinden biri olarak seçildi.

ÖZYES için hazırlıkların başladığını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, "Fakültemizin böylesine önemli bir sınavın merkezlerinden biri olarak seçilmesi, spor bilimleri alanındaki yetkinliğimizin bir göstergesidir. Öğrenci adaylarımızın en iyi şartlarda sınava girmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak ÖZYES sınav merkezlerinden biri olarak seçilmek gurur verici. Üniversitemizin sahip olduğu tesisler ve öğretim elemanı kadrosu, bu önemli sınavın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için en uygun ortamı sağlamaktadır" dedi. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ayrıca Üniversitemizde sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Özel yetenek sınavları değerlendirme ve aday yerleştirme işlemleriyle ilgili detaylı takvim ve sınav içeriği ile ilgili bilgi "2024 Yılı Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kılavuzu"nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM tarafından yapılan/yapılacak olan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. - MUĞLA