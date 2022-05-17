Muğla'da Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası yelken yarışları başladı - Son Dakika
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Muğla'da Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası yelken yarışları başladı

17.05.2022 16:50
Muğla'da Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası yelken yarışları başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 22. Göcek Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 22. Göcek Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı.

Göcek Koy içinde başlayan yarış, Göcek, Yassıca ile Zeytin Adası'ndan oluşan coğrafi rotada yapıldı. Yarışlara yurt içinin yanı sıra 18 farklı ülkeden 50 tekneyle 380 sporcu katılıyor.

GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, organizasyonun 22'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl yarışlara katılan ülke ve sporcu sayısında artış olduğunu dile getiren Ugan, "Buraya özellikle yurt dışından gelenler sadece yarışmıyor aynı zamanda bölgeden alış veriş de yapıyor. Hem de dünya harikası Göcek'i, bölgemizi ülkelerinde anlatıyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla katılımla etkinliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yarışlar 20 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muğla'da Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası yelken yarışları başladı - Son Dakika


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