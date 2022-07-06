Bonservisi Belçika'nın Standard Liege takımında bulunan ve geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa 'da kiralık forma giyen Jackson Muleka, 14 maçta 12 gol attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Muleka, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika

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