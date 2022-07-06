Romain Saiss , Gedson Fernandes , Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından Beşiktaş, Muleka'yı da kadrosuna katıyor. Demokratik Kongolu forvet akşam saatlerinde Brüksel 'den İstanbul Havalimanı 'na geldi. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı. Muleka, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muleka, İstanbul'da - Son Dakika

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