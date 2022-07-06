Muleka, İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Muleka, İstanbul'da

06.07.2022 21:03
Muleka, İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul'a geldiRomain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından Beşiktaş, Muleka'yı da kadrosuna katıyor.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi

Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından Beşiktaş, Muleka'yı da kadrosuna katıyor. Demokratik Kongolu forvet akşam saatlerinde Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı. Muleka, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
Kaynak: İHA

Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muleka, İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 21:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: Muleka, İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement