Murat Kaçar'ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı - Son Dakika
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Murat Kaçar'ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı

03.03.2022 11:44
Murat Kaçar'ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Murat Kaçar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle kürsüye çıkmaya devam ediyor. Dr. Murat Kaçar, pandemi dolayısıyla uzun bir aradan sonra Portekiz'in Braga şehrinde yapılan Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Nilüfer'i temsil etti. 23-27 Şubat tarihleri arasında organize edilen şampiyonada 48 ülkeden 2 bin 300 sporcu ter döktü. Türkiye'nin 6 atletle katıldığı şampiyonada Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Murat Kaçar, 75 yaş erkekler 60 metre engellide 11.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

Murat Kaçar sevincini Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem ile de paylaştı. Nilüfer Belediyesi formasıyla başarılarına yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaçar, yeni madalya sözü verdi.

Elde edilen başarının mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem de, Kaçar'ı kutladı. Murat Kaçar ile her zaman gururlandıklarını ifade eden Turgay Erdem, gösterdiği azim ve elde edilen başarının herkese örnek olması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yapılan Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası'nda da birinci olan Murat Kaçar, 9 Mart'ta Balkan Şampiyonası için Slovenya'ya gidecek. - BURSA

Murat Kaçar'ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı

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Turgay Erdem, Murat Kaçar, Portekiz, Atletizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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