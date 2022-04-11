Murat Sancak: "Bu kadar yıldız bize yeter" - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Sancak: "Bu kadar yıldız bize yeter"

11.04.2022 17:23
Murat Sancak: "Bu kadar yıldız bize yeter"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, gelecek sezon takıma yıldız transfer yapmayacaklarını söyleyerek, "Sadece ihtiyacımız olan bölgelere doğru adamlarla takviye yapacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demir spor'un Başkanı Murat Sancak, gelecek sezon takıma yıldız transfer yapmayacaklarını söyleyerek, "Sadece ihtiyacımız olan bölgelere doğru adamlarla takviye yapacağız" dedi. Balotelli'nin İtalya Milli Futbol Takımı'na davet edilmemesi hakkında da Sancak, Mancini'nin hata ettiğini söyledi.

Sancak, Çukurova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Ardından gazetecilere konuşan Başkan Sancak, takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi. Avrupa'ya gitme hedeflerinden bahseden Sancak, "İlk 4 hedefimiz var. Allah nasip ederse olursa Avrupa'ya gitsek memnun oluruz" diye konuştu.

Balotelli ve Belhanda gibi yıldız oyuncuların gelecek sezonda takımda olmasını istediğini aktaran Sancak, "Bunlar özel oyuncular. Arzu eder ki beraber olalım ama hayat ne getirir bakacağız" dedi.

"Mancini hata etti"

İtalya Milli Futbol Takımı'na davet edilmeyen Balotelli hakkında da konuşan Sancak, "Bence Roberto Mancini hata etti. Götürseydi tur atlayabilirdi. Balotelli gibi bir golcün varsa 90 dakikada 1 tane atar götürür işi" ifadelerini kullandı.

"Öyle taleple olmaz"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından taraftarlara serzenişte bulunan Başkan Sancak, "Ne kadar ekmek o kadar köfte. Öyle taleple olmaz. Önce başkanı motive edeceksin. Stadyumu dolduracaksın. Lisanslı ürünleri alacaksın ondan sonra iste, olur" şeklinde konuştu.

"İhtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız"

Gelecek sezon takıma yıldız transfer olmayacağını söyleyen Başkan Sancak, "Bu kadar yıldız yeter bize. Sadece ihtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız. Doğru adamları alacağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Belediyespor'un Sultanlar Ligi'ne yükselmesini de değerlendiren ve Adana Demirspor'un bünyesine girebileceğinin sinyalini veren Başkan Sancak, "Olabilir de olmayabilir de. Bakacağız. Olursa fena olmaz" şeklinde konuştu.

Yeni spor yasası ve TFF seçimleri hakkında da konuşan Başkan Sancak, şunları söyledi:

"Komisyondan geçen yasa biraz daha gözden geçirilmeli. Kötü niyetli olan yönetici her zaman var olacak ama bundan sonra iyi niyetli yönetici bulmakta zorlanırız. Bunu bir daha gözden geçirmek lazım. TFF seçimleri içinde başkan adaylarını bekliyoruz. Kim Türk futboluna katkı sağlayacaksa, kim ileri götürecekse art niyetsiz bir şekilde herkes destek verecektir."

"Avrupa iddiamız var"

23 Nisan'da lider Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Sancak, "İnşallah Trabzonspor buraya gelirken şampiyonluğu garanti etmiş olur da, biz de yeneriz onları. Çünkü Avrupa iddiamız var bizim. Ancak burada şampiyon olmaya gelirlerse işlerinin kolay olmayacağını bilsinler" dedi. - ADANA

Murat Sancak: Bu kadar yıldız bize yeter

YORUMLAR
500
Altay'ın umutları tükenmek üzere Altay'ın umutları tükenmek üzere Altay Teknik Direktörü Kaloğlu: Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız Altay Teknik Direktörü Kaloğlu: Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Çukurova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Sancak: 'Bu kadar yıldız bize yeter' - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Sancak: "Bu kadar yıldız bize yeter" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement