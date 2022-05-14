Mustafa Altındağ: "Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı" - Son Dakika
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Mustafa Altındağ: "Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı"

14.05.2022 19:19

- Mustafa Altındağ: "Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı" Boluspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, "Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı.

- Mustafa Altındağ: "Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı"

ANKARA - Boluspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, "Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı. Ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen toplantısında müsabakayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Altındağ, "Kazanmak istiyorduk. Daha önce şampiyonluğumuzu garantiledikten sonraki maçta kazanıp birinci olmak istiyorduk ama olmadı. Bugün ilk yarı geriye düştük. İkinci yarıda da gölü erken bulduk. Oyuncularımız da ikinci yarı iyi mücadele verdi fakat olmadı. Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı. Ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler. Önümüzde de Ankara Keçiörengücü maçı var. O maça iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Altındağ: Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı
Mustafa Altındağ: Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı
Mustafa Altındağ: Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı
Mustafa Altındağ: Bu takımı bu oyuncu grubu şampiyon yaptı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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