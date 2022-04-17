Sait Karafırtınalar: "Oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi" - Son Dakika

MKE Ankaragücü müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Son derece üzgünüz. Aslında oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi. 2-0'a baktığımızda oyunun karşılığı bu olmaması lazımdı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Adanaspor deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Adanaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar, "Öncelikle rakibi tebrik ediyoruz. Son derece üzgünüz. Aslında oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi. 2-0'a baktığımızda oyunun karşılığı bu olmaması lazımdı. Geride 5 maçımız var. Maksimum puan alıp, bize yakışan en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA