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Mustafa Dalcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz" - Son Dakika

Mustafa Dalcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

12.02.2022 19:37
Mustafa Dalcı: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Analizlerde belki sizlerde yıllardır seyrediyorsunuz. İstanbulspor içeride ve dışarıda bir oyun anlayışı var. Nerede olursa olsun, hangi rakibe karşı oynarsa oynasın, belirlemiş olduğu bir planlaması var ve buna göre oynar. Ön alan baskılarıyla oyuna başladık. Çünkü set oyununu, geriden geçiş oyunlarını oynamaya çalışan, ikinci bölge ve üçüncü bölgeyi yoğun bir şekilde kontrol pas trafiğiyle oyuna hükmetmeye çalışan bir anlayışları var. Biz de tamamen ön alan baskılarıyla rakibin güçlü olan bu yönlerini aslında avantaja çevirmek adına planlamalar yapmıştık. İlk yarıda bunları istediğimiz gibi yaptık. Baskılarımızı çok doğru yaptık. Hataya zorladık. Ama hatadan sonra alınan topları bitiriş anlamında biraz beceriksizdik. 10 kişi kaldıklarında işlerimiz daha zordu. Keşke 11'e 11 devam etseydi. Çünkü rakip takım oyun planlanmasını bir tarafa bırakıp savunmaya geçti. Bu da çözülebilir olan oyunu zora soktu. Kaybettiğimiz için üzgünüz, rakip takımın galibiyetini kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, İstanbulspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Dalcı: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika Spor


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