Mustafa Dalcı: "Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı" - Son Dakika
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Mustafa Dalcı: "Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı"

21.05.2022 19:00

- Mustafa Dalcı: "Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Sezon başından şampiyonluk için kurulmuş, tek hedefi şampiyonluk olan, hak ettiği Süper Lig'e çıkmak olan Ankaragücü vardı" dedi.

- Mustafa Dalcı: "Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Sezon başından şampiyonluk için kurulmuş, tek hedefi şampiyonluk olan, hak ettiği Süper Lig'e çıkmak olan Ankaragücü vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Dalcı, "Sezon başından şampiyonluk için kurulmuş, tek hedefi şampiyonluk olan, hak ettiği Süper Lig'e çıkmak olan Ankaragücü vardı. An itibarıyla şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Üç hafta önce garantilediğimiz Süper Lig'i taçlandırmak istiyorduk. Oyuncularıma, takıma, bu camiaya bu yakışırdı. Dolayısıyla ligi lider bitirmekte ayrı bir gurur. Ankaragücü camiasına bu şampiyonluk hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Mustafa Dalcı: Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı
Mustafa Dalcı: Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı
Mustafa Dalcı: Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı
Mustafa Dalcı: Tek hedefi şampiyonluk olan Ankaragücü vardı

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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