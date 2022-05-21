Mustafa Er'den sert açıklama - Son Dakika
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Mustafa Er'den sert açıklama

21.05.2022 22:29

- Mustafa Er'den sert açıklama Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Artık ben de konuşacağım. Mesela geçen sene biz oyuncuları şofben ile duş aldırdık.

- Mustafa Er'den sert açıklama

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Artık ben de konuşacağım. Mesela geçen sene biz oyuncuları şofben ile duş aldırdık. Kulüp harabe hale gelmiş. Yemek yok. Fırında tavuk, patates. Hocalar 2 saat duş sırası bekledi. Ama o dönemki başkan şalter bende istediğim zaman açarım istediğim zaman kapatırım diyecek kadar alçaldı" dedi.

TFF 1. Lig'in son karşılaşmasında sahasında Menemenspor'u yenen Bursaspor, sezonu küme düşerek noktaladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er, "Öncelikle çok üzgünüz. Buraya çıkmak ve oynamak çok zordu. Ciddi anlamda mahcubiyetimiz ve üzüntümüz vardı. Bu maçı oynamalıydık. Sezon boyunca görev alan yabancı ve as oyuncularımızın hiç biri yoktu. Bandırmaspor maçı sonrası hiç gelmeyenler oldu. İzin isteyenler oldu ancak kulüp izin vermedi. İdmana çıkmayan ve maça gelmeyenlerle ilgili tutanak da tutuldu ancak sonuç ortada. Bugün burada herkesin olması ve küme düşme mahcubiyetini yaşaması gerekiyordu. En azından ben bu sezonki son görevimi yerine getirdim. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Aslında söylenecek çok söz yok. Camiadan çok özür diliyoruz. Biz teknik heyet olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Kabul edemediğim şeylerden biri Bandırmaspor maçı oldu. Saha içindeki isteksizlik ve ruhsuzluğu kabul edemiyorum" dedi.

Teknik direktörü Mustafa Er sitemlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 7 gün oldu. 10 kere falan maçı izledim. Kimsenin böyle oynamaya hakkı yok. Rakipten daha çok şut atıp daha çok rakip ceza sahasına girmişiz ancak Bandırmaspor'un her geldiği gol oldu. Bu kadar bireysel hatanın olduğu yerde çözüm üretemiyorsunuz. O gün performansımız gerçekten çok düşüktü. O maçın sinirini halen yaşıyorum. Bir şehrin kaderini etkileyen maçta böyle oynanmaz. Yine de 44 puan yaptık. Herkes 41-42 puan baraj olur diyordu, hadi maksimum 43 diyorduk ancak 44 puanla düştük. İnanılmaz şeyler oldu. 6-7 maç kazanamayanlar 3-4 maç üst üste kazandı. Çok zor deplasmanlardan galibiyetlerle ayrıldılar."

"Devam edip etmeme konusunda kimseyle görüşmedim. Bu hafta toplantılar olacaktır. Karar ondan sonra verilecektir. Son 10 maçta 19 puan topladık. Herkesin maksimum 43 dediği ortamda biz 44 puan alıp 1.9 puan ortalaması yaptık. Benim için hep egolu diyorlar. Hafta içi bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Ben görev yaptığım her dönem sadece kulübün menfaatini düşündüğüm için sustum. Artık ben de konuşacağım. Mesela geçen sene biz oyuncuları şofben ile duş aldırdık. Kulüp harabe hale gelmiş. Yemek yok. Fırında tavuk, fırında patetes. Hocalar 2 saat duş sırası bekledi. Ama o dönemki başkan şalter bende istediğim zaman açarım istediğim zaman kapatırım diyecek kadar alçaldı" diyerek serzenişlerini sürdüren Er, "Benim bu sene ile ilgili en büyük pişmanlığım Bifouma oldu. Bifouma'yı takıma sokmamam gerekiyordu. Onu sokarak Pedro'yu da kaybettik. Oyuncu ahlaksız olmayacak. Keşle takım içine sokmasaydım. Düştüğümüz gece bile program yapacak bile ahlaksız bir oyuncu. Yine söylüyorum Bandırmaspor maçını kabul edemiyorum. Buraya gelip maça çıkmamalarını kabul edemiyorum. Ben burada kaçmıyorum. Vicdanen çok rahatım. Çok üzgünüm. Herkes birbirini suçluyor. Sosyal medya çok iğrenç bir duruma geldi. Herkese fake hesaplardan iftira atılıyor. Dediğim gibi basın toplantısı yapacağım ve her şeyi anlatacağım" şeklinde konuştu.

Mustafa Er'den sert açıklama
Mustafa Er'den sert açıklama
Mustafa Er'den sert açıklama
Mustafa Er'den sert açıklama

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Kaynak: İHA

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