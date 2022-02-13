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Mustafa Gürsel: "Bunun üstesinden gelecek kuvvetimiz var" - Son Dakika

Mustafa Gürsel: "Bunun üstesinden gelecek kuvvetimiz var"

13.02.2022 21:41
Mustafa Gürsel: "Bunun üstesinden gelecek kuvvetimiz var"

Eyüpspor deplasmanında 2-0 kaybeden RH Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maçın ardından 2 penaltının da kendisine göre penaltı olmadığını söyleyerek, "Bu skoru telafi edecek güç ve kuvvetimiz var" dedi.

Eyüpspor deplasmanında 2-0 kaybeden RH Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maçın ardından 2 penaltının da kendisine göre penaltı olmadığını söyleyerek, "Bu skoru telafi edecek güç ve kuvvetimiz var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Eyüpspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan RH Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Üst üste sert maçlar oynadıklarını söyleyen Gürsel, "BB Erzurumspor, Ümraniyespor, ardından kupa maçı ve Eyüpspor maçı... Maçın zorlu olacağını bekliyorduk. İki takım da mücadele açısından yüksek bir efor sarf etti. Oyun açısından istediğimiz pozisyonları pek bulamadık. İlk penaltıdan sonra motivasyon açısından düştük ve oyunumuzu bozdu bu karar. Hakem öyle gördü ama ben iki penaltıya da katılmıyorum. Penaltıları çok kolay çaldı. Oyunu istediğimiz seviyeye çekemedik ve fazla pozisyon bulamadık. Rakibe de maçın başında ofsayt olan pozisyon dışında pozisyon vermedik, Bir an önce Manisa maçına hazırlanıp bu maçın skorunu telafi etmemiz lazım. Bu tarz sonuçlar olacak ama önemli olan hemen tepki vermek. Üzgünüz ancak lig devam ediyor. Bunun üstesinden gelecek güç ve kuvvet bu takımda var" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

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Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Eyüpspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: 'Bunun üstesinden gelecek kuvvetimiz var' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mustafa Gürsel: "Bunun üstesinden gelecek kuvvetimiz var" - Son Dakika
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