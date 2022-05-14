Mustafa Gürsel: "Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır" - Son Dakika
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Mustafa Gürsel: "Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır"

14.05.2022 19:55

- Mustafa Gürsel: "Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır" RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün burada konuşmak kolay değil. Rakibimiz bir alt lige gitti.

- Mustafa Gürsel: "Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır"

BALIKESİR - RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün burada konuşmak kolay değil. Rakibimiz bir alt lige gitti. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Bursaspor takımı en kısa sürede üst liglere çıkacaktır" diye konuştu.

Bursaspor'u sahasında 4-2 yenen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maç sonu açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Bugün burada konuşmak kolay değil. Rakibimizin içinde bulunduğu durum bu haftada da sürecin buraya kadar gelmesini bu maça kadar bağlamamak gerekiyor. Hem benim, hem Bursasporlu oyuncular adına, hem kendi oyuncularım adına zor bir süreç. Bu maçı oynamak da kolay değil. Psikolojisi ağır bir maç. Bu oyunda da belli oldu. 2-0'dan sonra da oyuncular karışık duygular yaşıyor. Karşındaki insan biz de insanız ama işimizi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yaşananlar ve olayların buraya gelmesi gerçeği var. Maçın da çok konuşulacak tarafı yok. Rakibimiz bugün bir alt lige gitti. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Bursaspor takımı en kısa sürede üst liglere çıkacaktır. Bugün konuşmak çok zor" dedi.

Bursaspor teknik heyetinden hiç kimse basın toplantısına katılmadı.

Mustafa Gürsel: Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır
Mustafa Gürsel: Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır
Mustafa Gürsel: Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır
Mustafa Gürsel: Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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