Muzaffer Bilazer: "Bütün hakemler bize köy takımı muamelesi yapıyor" - Son Dakika
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Muzaffer Bilazer: "Bütün hakemler bize köy takımı muamelesi yapıyor"

14.05.2022 18:53
Muzaffer Bilazer: "Bütün hakemler bize köy takımı muamelesi yapıyor"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, 2-2 berabere kaldığı Ankara Keçiörengücü maçının ardından "Bütün hakemler gelip bize köy takımı muamelesi yapıyor" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, 2-2 berabere kaldığı Ankara Keçiörengücü maçının ardından "Bütün hakemler gelip bize köy takımı muamelesi yapıyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bilazer, "Play-off öncesi sahamızdaki son maçtı hem galibiyet almak istiyorduk hem de play-off'da birkaç oyuncumuzun performansını yukarı çekmek için planlarımız vardı. Maça da iyi başladık takım olarak iyi mücadele ettik. Skor avantajını yakaladık. 2-0 dan sonra ciddi anlamda geçiş fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Biraz baskı yedik ona verdiğimiz karşılık oldukça iyiydi. Sadece burada topa sahip olmakta sıkıntı yaşadık. Play-offta bu tarz durumlarda topa daha çok sahip olmamız lazım. 2-0'lık maçı 3-0, 4-0 fırsatını yakaladık ama geçişlerde top kontrollerinde biraz daha ritmimiz düşük paslar yaparak bu fırsatları ilk yarı itibariyle kaçırdık. 2-0 üstün olan bir takım iki tane geçiş hücumunu yememesi lazımdı. Bu geçişlerle 2-2 oldu ondan sonra gereken baskıyı kurduk. Pozisyonlar da yakaladık ama maalesef bunu skora yansıtamadık" şeklinde konuştu.

Sezon başından beri Erzurumspor'un güçlü bir takım olduğunu ifade eden Bilazer, "Şehir takımı, önemli bir kültürü temsil eden bir camia. Ama burada bütün hakemler gelip bize köy takımı muamelesi yapıyor. Yani öyle penaltı ve Mustafa Yumlu'ya çok net bir faul var onu da vermedi ve gol yedik maç 2-2 oluyor. Son haftalarda genelde hakemler kimin neye ihtiyacı varsa o yönde bir takım kararlar verebiliyor. Ama burada bir mücadele var bizim de hedeflerimiz var. Sonuçta bu ligi 3. ya da 4. bitirmenin de bize göre hedefleri var. Bu hakemin işi değil bakalım play-offda karşımıza ne çıkacak. Birçok maça tecrübeli hakemler veriliyorken bize genelde bu verilmiyor. Bu sene bu konuda Erzurumspor olarak inanılmaz mağduriyetimiz var. Bunu da anlamış değilim" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muzaffer Bilazer: 'Bütün hakemler bize köy takımı muamelesi yapıyor' - Son Dakika


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