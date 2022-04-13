Muzaffer Bilazer: "İlk iki şansımız düşük ancak mücadelemizi bırakmayacağız" - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonunda deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer, "İlk iki şansımız düşük bir ihtimal ancak mücadelemizi bırakmayacağız. Son 4-5 yıl içerisinde son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedik. Hem play-offtan hem de ilk ikiden süper lige çıktık" dedi.

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. İdmanda teknik direktör Muzaffer Bilazer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedefledikleri puanın altında kaldıklarını vurgulayan Bilazer, "Şu an itibariyle hedeflediğimiz puanın çok altındayız. Önümüzde 7 maçımız var. Hedefimiz 21 puanın tamamını alıp ligin sonunu görmek istiyoruz. Bunun sonunda play-off mu olur ilk iki mi olur şampiyon olmak istiyoruz. İlk iki şansımız düşük bir ihtimal ancak mücadelemizi bırakmayacağız. Son 4-5 yıl içerisinde son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedik. Hem play-offtan hem de ilk ikiden süper lige çıktık. Vazgeçmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM