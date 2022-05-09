Muzaffer Bilazer: "Maçın başında istediğimiz skor avantajını sağladık" - Son Dakika
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Muzaffer Bilazer: "Maçın başında istediğimiz skor avantajını sağladık"

09.05.2022 00:57
Muzaffer Bilazer: "Maçın başında istediğimiz skor avantajını sağladık"

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Maçın başında istediğimiz skor avantajını sağladık.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Maçın başında istediğimiz skor avantajını sağladık. Daha sonrasında Gençlerbirliği baskısına doğru bir şekilde cevap veremedik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında B.B. Erzurumspor konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Bilazer, "Geçen hafta play-off'u garantiledikten sonra bizim ilk üçte bitirme planımız devam ediyordu. Maçın başında istediğimiz skor avantajını sağladık. Daha sonrasında Gençlerbirliği baskısına doğru bir şekilde cevap veremedik. Skor avantajını kaybetmemizin ardından hamleler yaptık. Pozisyon bulsak da başarılı olamadık. Bizim için önümüzdeki Ankara Keçiörengücü ve Denizlispor maçlarını yenerek B.B. Erzurumspor'u Süper Lig'e döndürme planlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Skor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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