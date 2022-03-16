Nadal, Miami Açık'a katılmayacak - Son Dakika
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Nadal, Miami Açık'a katılmayacak

16.03.2022 14:03
Nadal, Miami Açık'a katılmayacak

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlık riskini azaltmak gerekçesiyle Miami Açık turnuvasına katılmayacağını duyurdu.

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlık riskini azaltmak gerekçesiyle Miami Açık turnuvasına katılmayacağını duyurdu.

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptığı bu sezon 17 maç sonunda henüz yenilgi yüzü görmeyen Nadal, son 16 turuna kaldığı Indian Wells Masters turnuvasında kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen 35 yaşındaki İspanyol tenisçi, ABD'nin Indian Wells kentinde devam eden sert kort turnuvasının ardından 21 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Miami Açık'a katılmayacağını söyledi.

Miami Açık'a katılması halinde toprak kort turnuvaları öncesi dinlenme fırsatı kalmayacağını hatırlatan Nadal, "Vücuduma, farklı yapıda kortlardaki turnuvalara ara vermeden katılmak iyi gelmeyecek. Topraktan sert zemine geçilebilir ama tersi için zaman gerekir. Miami Açık'a katılırsam, dinlenmek için vaktim olmayacak ve toprak kort turnuvaları, beni zorlayacak. Sezona başladığımdan bu yana kendimi çok zorluyorum. Bu durum ayaklarım ve dizlerim için çok tehlikeli. Adım adım gitmem gerekiyor. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi kendimi zorlamayacağım ve Indian Wells'in ardından ara vererek Miami Açık'a katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 17 maçı da kazanan tek erkekler dünya 4 numarası Nadal, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanı sıra Melbourne Summer Set ve Meksika Açık'ta kupaya uzanmıştı. İspanyol tenisçi, geçen yıl yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

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