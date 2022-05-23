Naomi Osaka, Wimbledon'a katılım konusunda kararsız - Son Dakika
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Naomi Osaka, Wimbledon'a katılım konusunda kararsız

23.05.2022 18:41
Naomi Osaka, Wimbledon'a katılım konusunda kararsız

Japon tenisçi Naomi Osaka, sezonunun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılımı konusunda emin olmadığını söyledi.

Japon tenisçi Naomi Osaka, sezonunun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılımı konusunda emin olmadığını söyledi.

Sezonunun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a ilk turda veda etmesinin ardından basın mensuplarına konuyu değerlendiren 24 yaşındaki tenisçi, "Wimbledon'ın aldığı kararı (Belaruslu ve Rus tenisçilerin turnuvadan men edilmesi) eleştirmiyorum. Bu önlemlerin alınması, iyi niyetli bir hareketti ama sonuç başka yönlere kaydı. Wimbledon'da sıralama puanı verilmezse, organizasyon bir gösteri turnuvasına dönecek. Bu şekilde düşünüyorum. Ortada bir gösteri turnuvası varsa, oraya yüzde 100 katılacağımı söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki Avustralya Açık, iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Osaka, bu konudaki düşüncelerini henüz netleştirmediğini ve katılım konusunda nihai kararını daha sonra vereceğini de belirtti.

Wimbledon yönetimi, Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belaruslu ve Rus tenisçilerin turnuvaya katılımına izin vermeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ile Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Wimbledon'a bu yıl katılan tenisçilere sıralama puanı verilmeyeceğini açıklamıştı.

Wimbledon Tenis Turnuvası, 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Naomi Osaka, Wimbledon, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Naomi Osaka, Wimbledon'a katılım konusunda kararsız - Son Dakika


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