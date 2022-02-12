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Napoli ve Inter 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Napoli ve Inter 1-1 berabere kaldı

12.02.2022 22:19
Napoli ve Inter 1-1 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Napoli ile Inter, 1-1 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Napoli ile Inter, 1-1 berabere kaldı.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede zirveye oynayan iki ekip kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Napoli, Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Inter, 47. dakikada Edin Dzeko ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Inter kadrosunda yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 83. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Napoli deplasmanından 1 puanla dönen Inter, bir maçı eksik şekilde 54 puanla liderliğini sürdürdü. Napoli ise puanını 53'e yükseltti ve Inter'in ardından ikinci sıradan yer aldı.

Bu arada, 25. haftanın açılış maçında Lazio, Bologna'yı 3-0 yendi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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