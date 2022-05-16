Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin ön çapraz bağlarında zedelenme tespit edildi - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Nazım Sangare'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nazım Sangare'nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.