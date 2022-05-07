NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi

07.05.2022 10:25
NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerindeki ilk maçlarını kazanan Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, serilerini 2-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerindeki ilk maçlarını kazanan Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, serilerini 2-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Philadelphia 76ers, göz çukurundaki kırık nedeniyle 2 maç kaçıran Joel Embiid'in formasına kavuştuğu mücadelede, Doğu Konferansı lideri Miami Heat'i 99-79 mağlup etti.

Özel bir maskeyle sahaya çıkan ev sahibi 76ers'ın all-star pivotu Embiid, 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Danny Green ve Tyrese Maxey 21'er, James Harden da 17 sayı attı.

Yüzde 35,1 saha içi isabetiyle oynayan Heat'i, 33 sayı, 9 ribaunt üreten Jimmy Butler ayakta tutmaya çalıştı.

76ers'ta forma giyen Furkan Kormaz ve Heat'te oynayan Ömer Faruk Yurtseven skora katkı yapamadı.

Mavericks, Suns serisinin 3. maçını kazandı

Dallas Mavericks, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı yarı final serisinde, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 103-94 yendi.

Mavericks'i galibiyete, 28 sayı, 5 asist üreten Jalen Brunson ve 26 sayı, 13 ribaunt, 9 asistle "double double" yapan Luka Doncic taşıdı.

Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns'ta Jae Crowder 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Devin Booker 18 sayı, 6 asist ve Deandre Ayton 16 sayı, 11 ribauntla oynadı.

YORUMLAR
500
NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti

Amerikan Basketbol Ligi, Dallas Mavericks, Philadelphia, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
10:14 Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı
10:06 Ekrem İmamoğlu'ndan 'fotoğraf' tepkilerine yönelik tepki çeken açıklama: Vız gelir tırıs gider
09:21 Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı
09:20 Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
09:17 Kervana Davutoğlu'nun partisi de katıldı: Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a ırkçılık suçlaması
09:15 Özdağ-Soylu tartışmasına suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da girdi, FETÖ iması yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 10:38:56. #1.11#
SON DAKİKA: NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement