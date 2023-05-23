NBA'de bir devir sona mı eriyor? LeBron James'ten basın toplantısında hayranlarını endişelendiren ifadeler - Son Dakika
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NBA'de bir devir sona mı eriyor? LeBron James'ten basın toplantısında hayranlarını endişelendiren ifadeler

23.05.2023 16:06

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, kariyerine nokta koyabilir. Dünyaca ünlü 38 yaşındaki basketbolcu basın toplantısında gelen soru üzerine yaptığı açıklamada, "Açıkçası, basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bu konuyu detaylıca düşüneceğim." sözleri, bir hayli kafa karıştırdı.

Los Angeles Lakers'ın, Denver Nuggets'a yenilerek kaybettiği Batı Konferansı final serisinin ardından basın toplantısında sürpriz bir açıklamada bulundu.

"BU KONUYU DETAYLICA DÜŞÜNECEĞİM"

Denver Nuggets'a 113-111 yenilerek 4-0 kaybettikleri Batı Konferansı final serisinin ardından LeBron James, basın toplantısında gelen "Emekliliği düşünüyor musun?" sorusuna beklenmedik bir cevap verdi. 38 yaşındaki basketbolcu yaptığı açıklamada, "Açıkçası, basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bu konuyu detaylıca düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

NBA'de bir devir sona mı eriyor! LeBron James'ten basın toplantısında hayranlarını tedirgin eden sözler

ABDUL-JABBAR'I GERİDE BIRAKTI

LeBron James, bu sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak NBA'in en skorer oyuncusu oldu. 4 şampiyonluk yaşayan ABD'li basketbolcu, 4 kez de sezonun en değerli oyuncu seçildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Basketbolcu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'de bir devir sona mı eriyor? LeBron James'ten basın toplantısında hayranlarını endişelendiren ifadeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de bir devir sona mı eriyor? LeBron James'ten basın toplantısında hayranlarını endişelendiren ifadeler - Son Dakika
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