NBA'de Doğu Konferansı Final Serisi Devam Ediyor - Son Dakika
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NBA'de Doğu Konferansı Final Serisi Devam Ediyor

Boston Celtics, 2-0 önde olduğu Doğu Konferansı final serisinde üçüncü maçta Dallas Mavericks'e konuk olacak. Dallas evinde seriyi eşitlemek için mücadele edecek.

12.06.2024 15:20
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NBA'de Doğu Konferansı final serisinde 2-0 önde olan Boston Celtics, üçüncü maçta Dallas Mavericks'e konuk olacak.

NBA'de Doğu Konferansı finalini kazanan Boston Celtics ile Batı Konferansı finalinin galibi Dallas Mavericks arasında final heyecanı soluksuz devam ediyor. Evindeki ilk 2 maçı da kazanan Celtics seride 2-0 önde. Sıradaki maç ise 13 Haziran Perşembe günü TSİ 03.30'da Dallas'ın sahasında oynanacak. Dallas, yıldız oyuncusu Luka Doncic önderliğinde finale denge getirmek istiyor. Celtics ise Jayson Tatum'un performansı ve takım savunması ile şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor. Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği NBA final serisinin heyecanı, S Sport ile dijital içerik platformu TV+'ta yaşanıyor.

Dallas evinde seriyi eşitlemek istiyor

Heyecan dolu final serisinin 3. maçı yarın TSİ 03.30'da Dallas'ın sahasında oynanacak. Dallas Mavericks evindeki 2 maçta, Doncic önderliğinde Celtics'in etkili savunmasına karşı çözüm geliştirip seriye denge getirmeye çalışacak. Boston Celtics ise ilk 2 maçın yıldızları Jrue Holiday ve Jayson Tatum'ın performanslarının yanı sıra ve savunma sertliğini koruyarak, elde ettiği avantajı korumanın hesaplarını yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor NBA'de Doğu Konferansı Final Serisi Devam Ediyor - Son Dakika

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