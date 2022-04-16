NBA'de Hawks ve Pelicans play-off'lara yükseldi - Son Dakika

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turnuvası sonucu play-off'a çıkan son iki takım, Atlanta Hawks ve New Orleans Pelicans oldu.

NBA play-in turnuvası 2 maçla tamamlandı.. Doğu Konferansı'nda normal sezonu 8. sırada tamamlayan Cavaliers, 9. sırada bitiren Hawks'u konuk etti.

Sahadan 107-101 galip ayrılan Hawks, play-off'ların ilk turunda konferans lideri Miami Heat'in karşısına çıkmaya hak kazandı.

Hawks'u galibiyete, 38 sayı, 9 asist üreten Trae Young taşıdı. Kenardan oyuna giren Bogdan Bogdanovic de 19 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmalık katkı sundu.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen'in 26 sayı, 8 ribaunt ve Darius Garland'ın 21 sayı, 9 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise forma şansı bulamadı.

Pelicans, George'suz Clippers'ı eledi

Batı Konferansı'ndaki mücadelede ise normal sezonun 8'incisi Los Angeles Clippers ile 9. sıradaki New Orleans Pelicans'ı ağırladı.

Pelicans, Kovid-19 protokollerine takılan all-star oyuncusu Paul George'tan yoksun sahaya çıkan Clippers'ı 105-101 yendi. Pelicans böylece play-off'ların ilk turunda konferans lideri Phoenix Suns'ın rakibi oldu.

Konuk ekip Pelicans'ta Brandon Ingram 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, C.J. McCollum 19 sayı ve Larry Nance 14 sayı, 16 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Marcus Morris 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Reggie Jackson 27 sayı, 8 asist, 7 ribauntla mücadele etti.