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NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in performansı, Heat'in kazanmasına yetmedi - Son Dakika

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in performansı, Heat'in kazanmasına yetmedi

03.01.2022 10:42
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in performansı, Heat'in kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 115-113 kaybettikleri Sacramento Kings maçında 22 sayı ve 16 ribauntla kariyer rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 115-113 kaybettikleri Sacramento Kings maçında 22 sayı ve 16 ribauntla kariyer rekoru kırdı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Büyük çekişme içinde geçen mücadelenin ardından Kings, konuk ettiği Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat'i iki sayı farkla yenerek sezonun 16. galibiyetine uzandı.

Kings'te oyuna sonradan giren Buddy Hield 26 sayı ve 6 ribaunt, De'Aaron Fox 24 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Damian Jones 18 sayı ve 10 ribaunt, Davion Mitchell 12, Harrison Barnes 10 sayı, Tyrese Haliburton 9 sayı ve 12 asistle mücadele etti.

Bu sezon 14. kez kaybeden 23 galibiyetli Heat'te çaylak Ömer Faruk Yurtseven, ilk 5'te başlayarak 34 dakika 48 saniye süre bulduğu karşılaşmayı 22 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak tamamladı. Takımının en skorer iki oyuncusundan bir olan Yurtseven, kariyerinin en iyi NBA maçına imza attı. Tyler Herro 22 sayı ve 5 ribaunt, Jimmy Butler 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Caleb Martin 15 sayı ve 6 ribaunt, Kyle Lowry ise 14 sayı ve 12 asist ile mücadele etti.

Jaylen Brown kariyer rekoru kırdı

Boston Celtics, Jaylen Brown'ın kariyer rekoru kırdığı, normal süresi 100-100 sona eren karşılaşmada, konuk ettiği Orlando Magic'i uzatma sonunda 116-111 mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine uzanan Celtics'te Brown, 24'ü 4. çeyrekte olmak üzere karşılaşmayı 50 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 2 blokla tamamladı. Kariyerinin sayı rekorunu kıran Brown, Celtics tarihinde Larry Bird, Jayson Tatum, Sam Jones, Kevin McHale, Paul Pierce ve Isaiah Thomas'ın ardından 50 sayı barajına ulaşan 7. oyuncu oldu. Dennis Schroder 21 sayı ve 7 asist, Marcus Smart 17 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 5'inci, toplamda 30'uncu mağlubiyetini alan Magic'te Terrence Ross 33 sayı ve 5 ribaunt, Gary Harris 23 sayı, Wendell Carter 15 sayı, 16 ribaunt ve 7 asist, Franz Wagner ve Tim Frazier 14'er sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Toronto Raptors- New York Knicks: 120-105

Sacramento Kings-Miami Heat: 115-113

Cleveland Cavaliers- Indiana Pacers: 108-104

Boston Celtics-Orlando Magic: 116-111 (uzatmada)

Charlotte Hornets- Phoenix Suns: 99-133

Oklahoma City Thunder- Dallas Mavericks: 86-95

Los Angeles Lakers- Minnesota Timberwolves: 108-103

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Amerikan Basketbol Ligi, Ömer Faruk Yurtseven, Sacramento Kings, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in performansı, Heat'in kazanmasına yetmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in performansı, Heat'in kazanmasına yetmedi - Son Dakika
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