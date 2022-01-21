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NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet - Son Dakika

NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet

21.01.2022 10:17
NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 109-101 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 109-101 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Suns, Mavericks karşısında son çeyrekte yakaladığı 20-4'lük seriyle kazanarak üst üste 5 olmak üzere sezonun 35. galibiyetini aldı.

Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Chris Paul 20 sayı, 5 ribaunt, 11 asistle oynadı.

Batı Konferansı'nda 26 galibiyet, 20 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Jalen Brunson 19 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 18 sayı, 11 ribaunt üretti.

Pacers, Warriors'ı uzatmada geçti

Indiana Pacers, Golden State Warriors'a konuk olduğu mücadeleyi uzatmada 121-117 kazandı.

Pacers'ta Chris Duarte'nin 27, Justin Holiday'in 16 ve Isaiah Jackson'ın 15 sayısı, sezonun 17. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Batı Konferansı'nda 32 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Warriors adına Stephen Curry 39 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Kevon Looney 13 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanında 102-91 kazanarak 17 galibiyete ulaştı.

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Amerikan Basketbol Ligi, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Chris Paul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet - Son Dakika
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