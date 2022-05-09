NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı - Son Dakika
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NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı

09.05.2022 10:01
NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı.

NBA play-off yarı finallerine iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda oynanan maçta, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Miami Heat'i 116-108'lik skorla geçerek seriyi 2-2'yi getirdi.

Sixers'ta all-star oyunculardan James Harden 31 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Joel Embiid 24 sayı ve 11 ribauntla takımın skor yükünü çekerken, Tyrese Maxey 18 sayı ve 4 asist, Tobias Harris 13 sayıyla oynadı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise karşılaşmada süre alamadı.

2-0 öne geçtiği seride üstünlüğünü koruyamayan Heat'te Jimmy Butler'ın 40 sayı ve 6 asist, Bam Adebayo'nun 21 sayı ve 7 ribaunt, Victor Oladipo'nun 15 sayı, Tyler Herro'nun 11 sayı ve 10 ribauntluk performansları, galibiyet için yetmedi. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Mavericks seriye eşitlik getirdi

Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 111-101'lik skorla geçerek 2-0 geriye düştüğü seriyi 2-2'ye getirdi.

Mavericks'te all-star Luka Doncic 26 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith tamamı üçlük olmak üzere 24 sayı ve 8 ribaunt, Jalen Brunson 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Doncic, bu performansının ardından play-off kariyerindeki ilk 20 maçta 650 sayı, 150 ribaunt ve 150 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.

Suns'ta Devin Booker 35 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Jae Crowder 15 sayı ve 6 ribaunt, Deandre Ayton 14 sayı ve 11 ribauntla mücadele etti. Takımın yıldızlarından Chris Paul ise 5 sayıda kaldı.

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NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi

Amerikan Basketbol Ligi, Dallas Mavericks, Philadelphia, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı - Son Dakika


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