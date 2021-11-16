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NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza - Son Dakika

NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

16.11.2021 14:57
NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves'a 250 bin dolar para cezası verdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves'a 250 bin dolar para cezası verdi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak Timberwolves'un eylül ayının başında Miami kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlar gösterildi.

Lig kuralları, takımların sezon öncesi kendi şehirleri dışında antrenman yapmasına izin vermiyor.

Amerikan Basketbol Ligi, Minnesota Timberwolves, Para Cezası, dolar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza - Son Dakika
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