NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak Timberwolves'un eylül ayının başında Miami kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlar gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir