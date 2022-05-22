NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında seride 2-1 öne geçti - Son Dakika
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NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında seride 2-1 öne geçti

22.05.2022 09:47
NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında seride 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i 109-103 yenen Miami Heat, seride 2-1 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i 109-103 yenen Miami Heat, seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı finalinin üçüncü maçında normal sezonu lider tamamlayan Heat, özellikle ilk çeyrekteki etkili oyununun yardımıyla deplasmanda Celtics'i 6 sayı farkla mağlup etti.

Heat'te Bam Adebayo 31 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma, PJ Tucker 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 top çalma, Max Strus 16 sayı ve 4 ribaunt, Kyle Lowry ise 11 sayı, 6 asist ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada süre alamadı.

Maç boyunca toplam 19 kez top çalan Miami Heat, bu alanda play-off kulüp rekorunu kırarken, bu galibiyetle serideki ev sahibi avantajına tekrar sahip oldu. Takımın all-star oyuncusu Jimmy Butler ise maç sırasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 40 sayı ve 9 ribauntluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi. Al Horford 20 sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" yaparken, Marcus Smart 16 sayı ve 7 asist, Jayson Tatum 10 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.

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NBA Doğu Konferansı finalinde Celtics, Heat karşısında seriyi 1-1'e getirdi NBA Doğu Konferansı finalinde Celtics, Heat karşısında seriyi 1-1'e getirdi
Kaynak: AA

Amerikan Basketbol Ligi, Boston Celtics, Miami Heat, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında seride 2-1 öne geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında seride 2-1 öne geçti - Son Dakika
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