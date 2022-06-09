NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti - Son Dakika
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NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti

09.06.2022 09:39
NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 116-100 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 116-100 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA final serisi üçüncü maçında Doğu Konferansı şampiyonu Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Warriors'ı TD Garden'da ağırladı.

İlk ve son çeyrekte etkili performans ortaya koyan Celtics, pota altı sayılarında rakibine 52-26'lık üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Serinin 4. maçı, 11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00'te yine Celtics'in ev sahipliğinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Golden State Warriors, Boston Celtics, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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