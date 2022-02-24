Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı! - Son Dakika
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Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı!

24.02.2022 00:57

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Manchester United'la 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Ne şiş yandı ne kebap! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan çıkmadı

MANCHESTER UNITED AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmada Atletico Madrid 7. dakikada Joao Felix'in golüyle öne geçerken İngiliz ekibi 80. dakikada Elanga ile bu gole cevap verdi. Bu sonucun ardından rövanşa avantajlı giden Manchester United, 15 Mart'ta İspanyol ekibini Old Trafford'da konuk edecek.

Ne şiş yandı ne kebap! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan çıkmadı
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Son Dakika Spor Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı! - Son Dakika


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