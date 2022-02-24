Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı! - Son Dakika

Atletico Madrid ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

MANCHESTER UNITED AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmada Atletico Madrid 7. dakikada Joao Felix'in golüyle öne geçerken İngiliz ekibi 80. dakikada Elanga ile bu gole cevap verdi. Bu sonucun ardından rövanşa avantajlı giden Manchester United, 15 Mart'ta İspanyol ekibini Old Trafford'da konuk edecek.