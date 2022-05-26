Neslihan Yiğit: "İlk 10 içerisinde yer almak istiyorum" - Son Dakika
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Neslihan Yiğit: "İlk 10 içerisinde yer almak istiyorum"

26.05.2022 11:21
Neslihan Yiğit: "İlk 10 içerisinde yer almak istiyorum"

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Neslihan Yiğit, "Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde, en iyiler arasında yer almak istiyorum" dedi.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Neslihan Yiğit, "Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde, en iyiler arasında yer almak istiyorum" dedi.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu. Badmintonun, Türkiye'de gün geçtikçe yükselen bir grafiği olduğunu ifade eden genç sporcu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamalarda kariyeri ve hedefleriyle ilgili konuştu. Geçtiğimiz hafta Türk sporunda elde edilen başarılarla ilgili görüşlerini aktaran Neslihan, "İzlediğimde gururlanıyorum. Hem Manchester'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndaki başarılar, hem basketbol ve voleybolda, kadın boksunda çıkış yapan bir ülkemiz var. Bu çok gurur verici. Ben kendi badminton branşı bir yana, onları izlerken inanılmaz keyif alıyorum. Başarıları ile mutlu oluyorum. Umarım her zaman yükselen bir grafiğimiz olur" dedi.

"Badminton daha fazla kişiye hitap ediyor"

Badmintonun Türkiye'deki gelişimi hakkında konuşan Yiğit, "Badminton ülkemize yeni gelen bir federasyon, onun için gün geçtikçe yükselen daha fazla kitleye hitap eden bir branş. Altyapımız artık daha çok umarım altyapıdan artık büyüklere geldikçe madalyalar kazanan bir federasyon olarak devam edebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Hedef, Olimpiyatlar'da altın madalya

2012 Londra Olimpiyatları'na badminton branşında katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan hedefleriyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Hedefim öncelikle bu madalyanın rengini değiştirmek. Bunu çok istiyorum. Şu anda dünya sıralamasında ilk 27'nin içerisindeyim. İlk 10 içerisinde, en iyiler arasında yer almak istiyorum. Umarım bir gün Olimpiyatlar'da o madalyayı boynuma takmak istiyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Neslihan Yiğit, Bronz Madalya, Badminton, İspanya, Spor, Son Dakika

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