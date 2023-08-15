Neymar, Al Hilal'e transfer oluyor - Son Dakika
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Neymar, Al Hilal'e transfer oluyor

Son Güncelleme: 15.08.2023 10:52

Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Neymar'ın yeni adresi Al Hilal oluyor. Fransız ekibi, Brezilyalı yıldız için yapılan 90 milyon euroluk teklifi kabul etti. Neymar'a teklif edilen sözleşmede 2 yıl için toplam 240 milyon euro maaş, özel uçak, lüks malikane, galibiyet primi ve Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro gibi dudak uçuklatan maddeler bulunuyor.

Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Neymar'ın yeni adresi Al Hilal oluyor. Fransız ekibinin Brezilyalı yıldız için yapılan 90 milyon euroluk teklifi kabul ettiği iddia edildi. Neymar'a teklif edilen sözleşmedeki maddeler ise dudak uçuklatıyor.

240 MİLYON EURO MAAŞ

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplam 240 milyon euro maaş kazanacak futbolcunun, Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarında 500 bin euro daha ödeme alacak olması ise dikkat çekti.

İşte madde madde Neymar'a teklif edilen sözleşme:

  • 2 yıllık sözleşme
  • 120 milyon euro yıllık ücret
  • Neymar'a tahsis edilen özel uçak
  • Lüks malikane
  • 80 bin euro galibiyet primi
  • Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro
Attığı adıma para ödeyecekler! Al Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği çılgın sözleşme ortaya çıktı
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SON DAKİKA: Neymar, Al Hilal'e transfer oluyor - Son Dakika
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