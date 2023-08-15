Neymar, Al Hilal'e transfer oluyor

Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Neymar'ın yeni adresi Al Hilal oluyor. Fransız ekibinin Brezilyalı yıldız için yapılan 90 milyon euroluk teklifi kabul ettiği iddia edildi. Neymar'a teklif edilen sözleşmedeki maddeler ise dudak uçuklatıyor.

240 MİLYON EURO MAAŞ

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplam 240 milyon euro maaş kazanacak futbolcunun, Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarında 500 bin euro daha ödeme alacak olması ise dikkat çekti.

İşte madde madde Neymar'a teklif edilen sözleşme: