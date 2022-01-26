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Nihat Güler: "Hiç bir kurumu kendimize ortak istemiyoruz" - Son Dakika

Nihat Güler: "Hiç bir kurumu kendimize ortak istemiyoruz"

26.01.2022 15:55
Nihat Güler: "Hiç bir kurumu kendimize ortak istemiyoruz"

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, işletmelerin yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, işletmelerin yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ticaret ve esnaflık yapmanın çok zorlaştığı bir dönem yaşadıklarını ifade eden Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Her yeni açılan veya faaliyetine devam eden işletmelerin ve esnafın gün geçtikçe ortakları çoğalmaktadır. Son yapılan elektrik zamları ve uygulamalar ile yeni bir ortağımız daha işletmelere dahil olmuştur. Ortağımız diyorum çünkü fatura bedelleri o kadar yüksek gelmektedir ki masraf olmaktan çıkmış adeta karşılanmaz ve ödenemez duruma gelmiştir. Hükümetimiz bu çok yüksek elektrik zamlarını bir an önce geri çekmeli ve bu elektrik kurumlarının iş dünyasına zoraki ortaklığına bir son vermelidir" dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Güler, "Biz esnaflar, ticaret yapanlar, üretenler ülkemiz için elimizi taşın altına koymaya hazırız ama hükümetimiz de boynumuzun vurulmasına da müsaade etmemeli taşıyamayacağımız yükleri yüklememeli. Şu anda 500 TL, 2 bin TL fatura gelen işyerleri son yapılan zamlarla 4 bin TL ve 5 bin TL üstünde fatura ödüyor. Bu sürdürülebilir ve ödenebilir bir işyeri ve işletme gideri olmaktan çıkmıştır" diye konuştu.

"Esnafı mahkeme kapılarından kurtarın"

Elektrik ve diğer enerji kalemlerine yapılan zamların bir an önce geri çekilip, makul bir orana çekilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Güler, "Kiralara acil bir şekilde yasal düzenleme getirilmeli. Şu an özelikle hizmet sektörü başta olmak üzere esnafın, ticaret yapanın ve üretenin en büyük sıkıntılarından birinin abartılı bir şekilde uygulanan ve uygulanmak istenen kiracılara yapılan yüksek zam oranları çok büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Şu an binlerce işyeri sahibi ile kiracısı mahkemelik durumdadır ve her gün mahkemelerde kira tespit davaları açılmaktadır. Pek çok işyeri bu sebeple ya iflas etmekte yada büyük zararlar etmekle beraber mahkeme kapılarında sürünmektedir. Dükkan sahiplerinin insafına esnafı terk etmeyin. Devletimiz bu konuyu çözüme kavuşturulmalıdır. Hükümetimiz adım atmadıkça piyasalardan indirim beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz" ifadelerini kullandı.

Döviz kuru düştükten sonra bile akaryakıta 3 kere zam geldiğini hatırlatan Nihat Güler, "Devlet bir yandan zam yaparken, piyasalara fiyat düşürün çağrıları samimi ve güven verici gelmemektedir. Devletimiz bir müddet akaryakıta alınan ÖTV vergisini maliye kasasından karşılamalı, akaryakıta zam yapmamalı, piyasalara öncülük ederek köpüğün alınmasını devlet ve millet işbirliği ile gerçekleştirmelidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Nihat Güler, Mahkeme, Ticaret, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Güler: 'Hiç bir kurumu kendimize ortak istemiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nihat Güler: "Hiç bir kurumu kendimize ortak istemiyoruz" - Son Dakika
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