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Nilüfer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika

Nilüfer Belediyespor: 3-0

12.02.2022 15:45
Nilüfer Belediyespor: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 13, Kübra Akman 9, Meryem Boz 12, Michelle Bartsch-Hackley 5, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 12 NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer 7, Defne Başyolcu 2, Natalia Dumcheva 3, Melis Durul 4,...

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 13, Kübra Akman 9, Meryem Boz 12, Michelle Bartsch-Hackley 5, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 12 NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer 7, Defne Başyolcu 2, Natalia Dumcheva 3, Melis Durul 4, Fulden Ural 1, Sude Naz Uzun 2, Deniz Emrelli 4, Hilal Kocakara 3, Emily Maglio 10 SETLER: 25-15, 25-17, 25-20 SÜRE: 71 dakika (21', 24', 26') VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-17, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

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Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman, Cansu Özbay, Mehmet Gül, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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