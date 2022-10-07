Nottingham Forest, teknik direktör Cooper ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Nottingham Forest, teknik direktör Cooper ile sözleşme yeniledi

07.10.2022 14:50
Nottingham Forest, teknik direktör Cooper ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Steve Cooper ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Steve Cooper ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sezona iyi başlayamayan Nottingham Forest'ta son beş maçta alınan mağlubiyetler Galli teknik adamın üzerindeki baskıyı artırsa da yönetim, kulübü 23 yıl sonra Premier Lig'e çıkaran Cooper'ın arkasında durdu.

Yaz transfer döneminin en hareketli kulüpleri arasında yer alan ve 22 futbolcuyu renklerine bağlayan Forest, 150 milyon sterlin harcadı. Cooper'ın bu kadar yeni futbolcuyla kadroyu oturtmakta sıkıntı yaşadığı yorumları yapılırken, kulüp yönetiminin deneyimli teknik adama güvendiği basına yansıdı.

Geçen yıl eylül ayından bu yana siyah-beyazlı takımın başında 54 maça çıkan Cooper, 29 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

4 puanla ligin en alt sırasında yer alan Nottingham Forest, pazartesi günü Aston Villa ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Nottingham Forest, Steve Cooper, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nottingham Forest, teknik direktör Cooper ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:22:16. #1.13#
SON DAKİKA: Nottingham Forest, teknik direktör Cooper ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement