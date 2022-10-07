Yaz transfer döneminin en hareketli kulüpleri arasında yer alan ve 22 futbolcuyu renklerine bağlayan Forest, 150 milyon sterlin harcadı. Cooper'ın bu kadar yeni futbolcuyla kadroyu oturtmakta sıkıntı yaşadığı yorumları yapılırken, kulüp yönetiminin deneyimli teknik adama güvendiği basına yansıdı.

Kaynak: AA

Nottingham Forest, Steve Cooper, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nottingham Forest, teknik direktör Cooper ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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