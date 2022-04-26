Novak Djokovic Wimbledon'a katılabilecek - Son Dakika
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Novak Djokovic Wimbledon'a katılabilecek

26.04.2022 18:35
Novak Djokovic Wimbledon'a katılabilecek

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilecek.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilecek.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü Başkanı Sally Bolton düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kararıyla İngiltere'ye girişte aşı zorunluluğu uygulamasının kaldırıldığını söyledi.

Bolton, pandeminin yayılımında kayda değer bir hızlanma olmaması halinde aşısız tenisçilerin de 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılabileceğini belirtti.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti.

ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı Indian Wells Masters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamayan Djokovic, bu gelişmenin ardından Wimbledon'da mücadele edebilecek.

34 yaşındaki tenisçi, bu yıl Dubai Tenis Şampiyonası'na çeyrek finalde, Monte Carlo Masters'a ise ilk turda, Sırbistan Açık'a ise finalde veda etmişti.

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Wimbledon, Haziran, England, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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