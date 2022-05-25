O araç bu sene bordo-maviye boyandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünün girişinde bulunan ve her sene şampiyon olan takımın renklerine boyanan demir direk üzerindeki Vosvos, bu sene bordo-mavi renklere büründü.

Karabük- Bartın kara yolu üzerinde bulunan Ovacuma köyünün gençleri, köylerinin girişinde bulunan demir direk üzerindeki Vosvos'u, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un renklerine boyadı.

17 sene önce belde olan Ovacuma'nın tanıtılması amacıyla direk üzerine dikilen otomobil, her yıl Süper Lig şampiyonu olan takımların renklerine bürünüyor.

Köyün gençlerinden Hakan Yaşar, köylerinin konumunun daha rahat bulunabilmesi için 3 metre yüksekliğindeki demir direk üzerine konulan Vosvos'un her sene şampiyon olan takımların renklerine boyandığını belirterek, "38 yıl sonra Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. Her yıl geleneksel olarak hangi takım şampiyon olursa onun renklerine boyuyoruz. Bu sene de bordo-maviye boyadık, sevinçliyiz, mutluyuz. Hangi takım şampiyon olursa o takımın taraftarları otomobili gelip kendisi boyuyor. Bu sene de biz şampiyon olduk" dedi. - KARABÜK