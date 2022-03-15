Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

15.03.2022 09:36

- Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu Melek Sude Tecir, 42 kiloda Türkiye şampiyonu oldu Çorum'da düzenlenen Kick Boks Okul Sporları Türkiye Şampiyonası küçükler kategorisinde 12 yaşındaki Melek Sude Tecir, 42 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

- Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

Melek Sude Tecir, 42 kiloda Türkiye şampiyonu oldu

OSMANİYE - Çorum'da düzenlenen Kick Boks Okul Sporları Türkiye Şampiyonası küçükler kategorisinde 12 yaşındaki Melek Sude Tecir, 42 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanışan Melek, hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyledi.

Çorum'da 10-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2021-2022 Küçükler-Yıldızlar Kick Boks Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Düziçi Şehit Osman Cantürk Göl Ortaokulu adına mücadele eden 12 yaşındaki Melek Sude Tecir, Türkiye birincisi oldu. Küçükler kategorisi 42 kiloda tüm rakiplerini geride bırakan Melek, şampiyonluk kürsüsüne çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştığını ifade eden Melek, hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyledi.

"Bayrağımızı zirveye taşımak istiyorum"

Kick boksa ikinci sınıfta başladığını belirten Melek Suda Tecir, "Öğretmenin sayesinde kick boks ile tanıştım. İlk maçın Adana'nın Ceyhan ilçesinde oldu. Cumhuriyet Kupası'nda 3. oldum. Bu beni çok mutlu etmedi. Daha çok antrenmanlara başladım. Farklı yerlerde de şampiyonalara katıldım. Birinci olduğum da oldu, üçüncü olduğum da. Tabii ben birinci olmasam da antrenmanlara devam ettim. En son Ordu'da maçım oldu. Orada da 42 kiloda Türkiye ikincisi oldum. Daha sonra Çorum'da şampiyonaya katıldım. Çorum'da küçükler kategorisinde 42 kiloda Türkiye birincisi oldum. Bu beni çok mutlu etti. Milli takıma girip şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okumak ve bayrağımızı en yukarıya en zirveye taşımak istiyorum" diye konuştu.

Milli takıma öğrenci göndermek istediklerini aktaran antrenör Abdullah Gökşen, "Çorum'da ortaokullar seviyesinde mücadelelere girdik. 5 sporcumuzla gittik. 2 sporcumuzla Düziçi ilçesine derece kazandırdık. Melek Sude Tecir, küçükler kategorisinde 42 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Biz inşallah buradan milli takıma öğrenciler göndermek istiyoruz" dedi.

Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu
Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu
Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
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Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası devam ediyor Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası devam ediyor 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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