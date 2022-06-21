Okan Buruk, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Okan Buruk, İstanbul'a geldi

21.06.2022 22:05
Okan Buruk, İstanbul'a geldi

Galatasaray Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerden Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerden Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

Okan Buruk, Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Buruk, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sonlanmış bir şey yok. O yüzden çok fazla bir şey konuşamayacağım ama burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an çok fazla bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum Okan Buruk, İstanbul'a geldi Okan Buruk, İstanbul'a geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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