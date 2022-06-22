Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması'nda Makaralı Yay Kadın ve Erkek Milli Takımları, finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Songül Lök, Ayşe Bera Süzer ve Yeşim Bostan Uçar'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Hollanda, Estonya ve Fransa'yı yenerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı Makaralı Yay Erkek Millli Takımı da Hollanda, Hindistan ve Danimarka'yı mağlup ederek finale çıktı.

Altın madalya müsabakaları 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Final müsabakalarında Kadın Milli Takımı, İngiltere, Erkek Milli Takımı ise Fransa ile karşılaşacak.