Okçuluk: Dünya Kupası - Son Dakika
Üye Girişi

Okçuluk: Dünya Kupası

22.06.2022 20:07
Okçuluk: Dünya Kupası

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması'nda Makaralı Yay Kadın ve Erkek Milli Takımları, finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması'nda Makaralı Yay Kadın ve Erkek Milli Takımları, finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Songül Lök, Ayşe Bera Süzer ve Yeşim Bostan Uçar'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Hollanda, Estonya ve Fransa'yı yenerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı Makaralı Yay Erkek Millli Takımı da Hollanda, Hindistan ve Danimarka'yı mağlup ederek finale çıktı.

Altın madalya müsabakaları 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Final müsabakalarında Kadın Milli Takımı, İngiltere, Erkek Milli Takımı ise Fransa ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz
Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okçuluk: Dünya Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:13:55. #1.12#
SON DAKİKA: Okçuluk: Dünya Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement