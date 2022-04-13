Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Kupası'ndan ümitli - Son Dakika

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Antalya'da düzenlenecek Dünya Kupası 1. ayak yarışmasında alabildikleri kadar madalya kazanmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okçuluk Milli Takımı olarak 2016-2021 yıllarında yaptıkları tüm çalışmaların karşılığını, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz'un kazandığı altın madalya ile aldıklarını dile getirdi.

2022 yılı yarışlarının Antalya'da 18-24 Nisan tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası 1. ayağı ile başlayacağını belirten Ergin, bu organizasyona 55 ülkeden sporcuların geleceğini kaydetti.

Genç ama güçlü bir milli takımla bu kupaya katılacaklarının altını çizen Ergin, şöyle konuştu:

"Amacımız, kendi evimizde 2022 yılına olabilecek en iyi sonuçla başlamak, alabildiğimiz kadar madalya kazanmak. Kürsüde mutlaka bulunmak istiyoruz. Hem klasik yay hem de makaralı yayda sporcularımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı çok zor geçecek. Antalya'nın ardından Güney Kore'de 2. ayak, Paris'te 3. ayak ve Kolombiya'nın Medellin kentinde 4. ayak müsabakaları yapılarak Dünya Kupası sona erecek. Amacımız dünya kupalarının her ayağında takımlarımızın olabilecek en iyi dereceleri elde etmesi. Meksika'da yapılacak Dünya Kupası Finali'ne ülkemizi temsil edecek sporcularımızı götürmek istiyoruz."

"Bu yılı ağır bir antrenman programıyla geçiriyoruz"

Dünya Kupası hazırlıklarıyla aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları'nın hazırlıklarına da başladıklarını vurgulayan Ergin, bu kapsamda 2022'yi bir geçiş yılı olarak gördüklerini söyledi.

Ergin, bu yılı edindikleri tecrübelerle ve antrenman bilimindeki yenilikleri uygulayarak iyi bir şekilde geçirmek istediklerini ifade ederek, "2023 yılında sporcularımızın en iyi performansta olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Şu andaki olimpik havuzlarında 21 yaş altında 6 yeni isim bulunduğunu dile getiren Ergin, hem antrenman hem de sporcu anlamında yenilikler yaptıklarını aktardı.

Sporcuların motivasyonunun geçmişte elde edilen başarılarla doğru orantılı şekilde çok yüksek olduğunu vurgulayan Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımız, Türk okçuluğunun tekrar madalya alabileceğine inanır durumda. Biz de bu motivasyonu daha yukarıya çekmek için hazırlıklar yapıyoruz. Performans anlamında yüklenme döneminin tam ortasındayız. Bu yıl, 2023 ve 2024'te katılacağımız yarışmalara yönelik yapacağımız performans antrenmanları biraz tehlikeli. O süreci çok iyi geçirebilmek için altyapıyı iyi oluşturmamız lazım. Sporcularımızın fiziksel kuvvet ve dayanıklılıklarını iyi oluşturmamız lazım. O nedenle bu yılı ağır bir antrenman programıyla geçiriyoruz."