Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

Slovenya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda klasik yayda Mete Gazoz, Büyük Britanyalı rakibine yenildi.

Lasko kentinde düzenlenen şampiyonada, klasik yay erkeklerde Samet Ak son 16 turu, Muhammed Güneri ise ilk turda rakiplerine yenildi.

Yine klasik yay erkeklerde Samet Ak son 16 turu, Muhammed Güneri ise ilk turda rakiplerine mağlup oldu.

Klasik yay kadınlarda ise Gizem Özkan, son 16 turunda Ukraynalı Polina Rodionova'yı 10-8 yenerek çeyrek finale yükseldi. Gizem, çeyrek finalde İtalyan Venessa Landi ile karşılaşacak.

Klasik yay kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun ile Assiya Yılmazer ilk turda elendi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise, klasik yayda son 16 turunda karşılaştığı Büyük Britanyalı Tom Hall'a 6-2 yenildi.

Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde 2 sporcu çeyrek finale yükseldi

Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Berkay Akkoyun, son 16 turunda Rumen Mario Timpu'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Berkay, çeyrek finalde Ukraynalı Alexander Kryvoruchko ile karşılaşacak.

Klasik yay 21 yaş altında Efe Gürkan Maraş, İsrailli Eyal Roziner'i 6-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Efe çeyrek finalde İtalyan Matteo Balsamo ile karşı karşıya gelecek.

Klasik yay 21 yaş altında Harun Kırmızıtaş, Bulgar rakibi Ivan Banchev'e ilk turda yenilerek elendi.

Klasik yay 21 yaş altı kadınlarda 2 çeyrek final

Klasik yay 21 yaş altı kadınlarda Şevval Yakupoğlu, son 16 turunda karşılaştığı Ukraynalı Daria Koval'ı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Şevval çeyrek finalde Slovenyalı Nina Corel ile karşılaşacak.

Klasik yay 21 yaş altı kadınlarda Ceren Koçur, son 16 turunda karşılaştığı Slovak Kristina Druskova'yı 6-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Ceren çeyrek finalde İtalyan Roberta Di Francesco ile karşı karşıya gelecek.

Ece Aleyna Özturk ise İtalyan rakibi Di Francesco'ya son 16 turunda 6-0 yenildi.

Makaralı yayda 3 çeyrek final

Makaralı yay erkeklerde Furkan Oruç, son 16 turunda Rus Anton Bulaev'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Furkan çeyrek finalde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaşacak.

Makaralı yay erkeklerde Emircan Haney, son 16 turunda İtalyan Carlo Bernardini'yi yenerek çeyrek finale yükseldi. Emircan çeyrek finalde Fransız Girard Nicolas ile karşı karşıya gelecek.

Makaralı yay erkeklerde Demir Elmaağaçlı, son 16 turunda Danimarkalı Martin Damsbo'yu yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda İtalyan Marco Bruno ile karşılaşacak.

Makaralı yay kadınlarda Emel Ateş son 16 turunda, Nehir Sarıhan ile Emine Rabia Oğuz ilk turda rakiplerine yenildi.

Makaralı yay 21 yaş altı kadınlarda Türk çeyrek finali

Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde Batuhan Akçaoğlu, Slovenyalı Matija Rozic'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Batuhan bu turda yine Slovenyalı Tim Jevsnik ile karşı karşıya gelecek.

Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde Eren Kırca ilk tur, Yakup Yıldız ise son 16 turunda rakiplerine yenildi.

Makaralı yay 21 yaş altı kadınlarda Songül Lök, son 16 turunda Fransız Alyssia Chambraud'u yenerek çeyrek finale yükseldi. Songül bu turda İtalyan Elisa Bazzichetto ile karşılaşacak.

Makaralı yay 21 yaş altı kadınlarda ilk tur ve son 16 turunda rakiplerini yenen İpek Tomruk ile Hazal Burun çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.