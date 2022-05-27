Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi - Son Dakika
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Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi

27.05.2022 16:16
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları, Malatya'da tamamlandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları, Malatya'da tamamlandı.

Altıkulaç ve Çilesiz Tenis Kortu'nda oynanan müsabakalara Adana, Antalya, Osmaniye, Konya, Mersin, Bingöl, Diyarbakır, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Şırnak, Denizli, Aydın, Sakarya, Muğla, Samsun, Balıkesir, Tunceli, Kocaeli, Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara ve Trabzon'daki okullardan 100'ün üzerinde sporcu katıldı.

Müsabakalarda kızlarda Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu birinci, Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu ikinci, Başkent Üniversitesi Özel Başkent Ortaokulu üçüncü, Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde ise TED Ankara Koleji Vakfı Ortaokulu birinci, Başkent Üniversitesi Özel Başkent Ortaokulu ikinci, Kocaeli Özel Darıca Uğur Ortaokulu üçüncü, Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu dördüncü sırayı aldı.

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Malatya, Ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi - Son Dakika
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