Okula devam sıkıntısı yaşarken atletizmde Türkiye şampiyonluğuna uzandılar - Son Dakika

Bingöl'de Vali Güner Orbay Ortaokulunda okuyan, okula devam sıkıntısı ve derslerinde sorun yaşayan kız öğrencilerden oluşan atletizm takımı, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Vali Güner Orbay Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Veysel Anacur'un 2019 yılında dezavantajlı, okula devam sıkıntısı ve derslerinde problem yaşayan kız öğrencilerden oluşturduğu atletizm takımı, başarıdan başarıya koşuyor.

Bir yarışma sayesinde kız öğrencilerin atletizmdeki yeteneğini keşfeden ve onları bu alana yönlendiren Anacur'un verdiği eğitimler sayesinde takımdaki öğrenciler hedeflerini artırdı.

Takım başarılarıyla dikkati çekiyor

Okul ve Olimpiyat Spor Kulübü adına çeşitli yarışmalara katılan öğrenciler Tülin Barut, Büşra Tekbaş, Gülay Güler, Merve Gezici ve Yağmur Akarbulut, ilde elde ettikleri başarıların yanı sıra Şubat 2020'de Osmaniye'de düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğüne, geçen yıl mayıs ayında Gaziantep'te gerçekleştirilen Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finali'nde Türkiye ikinciliğine ulaştı.

Kız öğrenciler, Atletizm Ankara İl Temsilciliği tarafından geçen yıl Ankara'da gerçekleştirilen ve 26 takımın mücadele ettiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

82 takımın mücadele ettiği organizasyonda bölge şampiyonu olarak Adana'da 26 Şubat'ta düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye Birinciliği Yarışması'na katılmaya hak kazanan atletizm takımı, bu organizasyonda da 19 takım arasında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Spordaki başarılarını derslerine ve sosyal yaşamlarına da yansıtan, okulun yanı sıra kentin de gururu olan öğrenciler, Dünya Şampiyonası'na katılarak yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okul bahçesinde çalışmalarını sürdüren atletizm takımı, okulun yanına bir kapalı spor salonu yapılmasını istiyor.

"Kızlarımız bir çığır açtı"

Vali Güner Orbay Ortaokulu Müdürü Mehmet Selim Anacur, AA muhabirine, dezavantajlı öğrencilerle bu başarının elde edilmesinin önemine işaret ederek, "Bu başarının tesadüf olmadığını herkes bilsin. Yağmur, çamur, kış demeden bu çocuklarımız sürekli çalıştı. İmkanlarla daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu kızlarımız bir çığır açtı." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Veysel Anacur ise kısıtlı imkanlarla bu başarıları elde ettiklerini söyledi.

Hedeflerine ulaşabilmek çok iyi çalıştıklarını ve sıkıntılar çektiklerini dile getiren Anacur, verdikleri emeğin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Çocuklarımızın öz güvenleri daha farklı artık"

Anacur, kentte kış mevsiminin 5-6 ay sürdüğünü dile getirerek, kilitli taşlardan oluşan okul bahçesinde çalışma yaptıklarını aktardı.

Veysel Anacur, "Değerli büyüklerimizden ricamız, okulumuza bir salon yapılması. Salon yapıldığı takdirde gerek atletizm gerekse diğer branşlarda ilimiz ve ülkemiz adına daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Başarı, bir ekip işi. Ekibinizi sağlam oluşturduğunuz zaman doğru planlama ve doğru çalışmayla başarı geliyor. İmkanlarımız kısıtlı olsa da inanıyor ve kendimize güveniyoruz. Çocuklarımızın öz güvenleri daha farklı artık. Daha büyük hayaller kurmaya başladılar. Milli takıma seçilerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorlar." ifadelerini kullandı.

"İnsan isterse her şey olur"

Takımda yer alan öğrencilerden Büşra Tekbaş, daha önce okula devam sıkıntısı yaşadığını, ders çalışmadığını anlatarak, bu durumu atletizmle aştığını söyledi.

"Hocamızın hakkını ödeyemeyiz. Hedefim önce ülkemi milli takımda temsil etmek ve Türkiye rekoru kırmak. Olimpiyat rekoru kırmak istiyorum. Gerçekten insan isterse her şey olur. Başarmak inanmanın yarısıdır." diyen Büşra Tekbaş, çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Hedefimiz ülkemizi dünyada ve olimpiyatlarda temsil edebilmek"

Tülin Barut da beden eğitimi öğretmenlerinin sayesinde yeteneklerini keşfettiklerini ve bu sayede müsabakalarda dereceler elde ettiklerini aktararak, "Bu kadar ilerleyeceğimizi düşünemiyorduk. Bundan sonra hedefimiz ilimizi ve ülkemizi dünyada ve olimpiyatlarda temsil edebilmek." diye konuştu.

Yağmur Akarbulut ise sportif başarılarından dolayı ailesinden ve çevresinden olumlu tepkiler aldığını kaydederek, "Öz güvenim yerine geldi. Hem eğitimde hem de sporda başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.