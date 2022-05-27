Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler - Son Dakika
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Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler

27.05.2022 15:22
Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler

Malta'da düzenlenen ve 28 Ülkeden 450'yi aşkın sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda Salihlili özel sporcular 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü.

Malta'da düzenlenen ve 28 Ülkeden 450'yi aşkın sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda Salihlili özel sporcular 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü. Özel sporcular, madalyalarını Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'a götürdü.

Malta'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar 2022 Avrupa Yaz Oyunları yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden Salihli Eğitim Uygulama 3. Kademe Özel öğrencilerin Hasan Kaçmaz gümüş, Sami Üçtaş ise bronz madalya kazandı. Kaçmaz ve Üçtaş, kazandıkları madalyalarla birlikte Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve Koordinatör Öğretmen Hasan Çiçek'in eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, özel sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Özel sporcuları ödüllendiren Kaymakam Sağlam, bundan sonra katılacakları müsabakalarda başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler
Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler
Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler
Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Olimpiyat madalyalarını Kaymakam Sağlam'a götürdüler - Son Dakika


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