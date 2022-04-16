Ömer Erdoğan: "Galibiyeti hak etmedik" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Galibiyeti hak etmedik"

16.04.2022 16:36

- Ömer Erdoğan: "Galibiyeti hak etmedik" A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yüksek toplarla hücum denediklerini ancak bunu oyuncularına kendisinin söylemediğini ve böyle bir oyun anlayışı olmadığını söyledi.

- Ömer Erdoğan: "Galibiyeti hak etmedik"

HATAY - A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yüksek toplarla hücum denediklerini ancak bunu oyuncularına kendisinin söylemediğini ve böyle bir oyun anlayışı olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 33. hafta maçında evinde karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, beraberliğin iki takımın da hak ettiği 1 puan olarak düşündüğünü belirterek, "Tabi ki skordan memnum değilim, oyundan da bölüm bölüm memnunum. Genel anlamda beklediğimiz ve istediğimiz şekilde oyun olmadı. Bugün özellikle daha baskılı, arzulu, topun bizde olduğu ve bizdeyken daha çok dikine paslarla hücum yapmaya çalıştık hafta içi. Ama bugün maalesef daha fazla birinci bölgeden üçüncü bölgeye yüksek toplarla hücum yapmaya denedik. Bu oyun anlayışını ne ben söyledim ne de benim böyle bir oyun anlayışım var. Maalesef savunmamızdan çıkarken, orta sahada ki oyuncularımızın hareketsizliğinden, oyunu üçüncü bölgeye aktararak orada pozisyon bulmaya çalıştık, onda da başarılı olamadık. Ne zaman topu indirdik, dikine oynayıp hareketli olduk, pozisyona girdik. İlk yarı Benzia'nın girdiği yüzde yüz pozisyon var. İkinci yarıda attığımız gol çabuk oynayarak kenar ortası ile bulduğumuz gol. Ama oyunun genelinde galibiyeti hak etmedik. Beraberlik iki takımında hak ettiği bir puan olarak düşünüyorum" dedi.

Erdoğan rakibin kazandığı penaltılarla ilgili olarak kendilerini sorgulamaları gerektiğini belirterek, "penaltı doğru karar ama bizim kendimizi sorgulamamız lazım. Sezon içerisinde 8. penaltımızdı ve 5. ele çarparak olan penaltıydı. Bunu da açıkçası hoca olarak nasıl çalıştırayım? Oyuncuya kenar ortası yapılırken kollarını açma veya kapat dememe gerek kalmadığını düşünüyorum ama maalesef futbolun içinde ani refleksler oluyor. 5 maç kaldı, bu maçlarda maksimum puanı toplayıp en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" dedi.

Ömer Erdoğan: Galibiyeti hak etmedik
Ömer Erdoğan: Galibiyeti hak etmedik
Ömer Erdoğan: Galibiyeti hak etmedik

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Kaynak: İHA

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