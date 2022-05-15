Ömer Erdoğan: "Konyaspor'u tebrik ediyorum" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Konyaspor'u tebrik ediyorum"

15.05.2022 21:51
Ömer Erdoğan: "Konyaspor'u tebrik ediyorum"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyetten dolayı Konyaspor'u tebrik etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyetten dolayı Konyaspor'u tebrik etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maç hakkında yorum yapmadı. Kısa bir konuşma yapacağını söyleyen Ömer Erdoğan, "Bugün çok kısa tutacağım. Kusuruma bakmayın. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma da verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Soru da almak istemiyorum" diyerek basın toplantısından ayrıldı. - KONYA

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ömer Erdoğan: "Konyaspor'u tebrik ediyorum" - Son Dakika
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