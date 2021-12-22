Üye Girişi
Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami evinde Indiana'yı mağlup etti - Son Dakika

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami evinde Indiana'yı mağlup etti

22.12.2021 10:10
Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami evinde Indiana'yı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat evinde karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 125-96'lık skorla yendi.

NBA'de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat evinde karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 125-96'lık skorla yendi. Yurtseven 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 13 ribaund, 2 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns, Staples Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 108-90'lık skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 25. galibiyeti elde etti. Lakers ise üst üste 3. toplamda da 16. yenilgisini aldı. Suns'ta Devin Booker 24 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve Deandre Ayton 19 sayı, 11 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getiren isimler oldu. Lakers'ta ise LeBron James'in 34 sayı, 7 ribaund ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ömer Faruk Yurtseven'den Indiana potasına 8 sayı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 125-96'lık skorla yendi ve 19. galibiyetini kazandı. Miami'de Ömer Faruk Yurtseven 22 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 13 ribaund, 2 blok, 2 top çalma ve 1 asist ile oynarken, Duncan Robinson 26 sayı ve Tyler Herro 26 sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Indiana'da ise Chris Duarte ve Caris LeVert 17'şer sayı ile oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 105 - Detroit Pistons: 91

Miami Heat: 125 - Indiana Pacers: 96

New Orleans Pelicans: 111 - Portland Trail Blazers: 97

Dallas Mavericks: 114 - Minnesota Timberwolves: 102

Los Angeles Lakers: 90 - Phoenix Suns: 108 - İSTANBUL

Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat, Indiana, Miami, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami evinde Indiana'yı mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
09:26 Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu
"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı         
10:16
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu         
10:04
Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor         
10:00
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek! Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!         
09:55
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami evinde Indiana'yı mağlup etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement