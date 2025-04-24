Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Başlıyor

Ordu\'da 2. Dragon Bot Yarışları Başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in katkılarıyla açılan Su Sporları Merkezi, ikinci kez dragon bot yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarışmalar 12 kişilik ekiplerle gerçekleştirilecek ve başvurular 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

24.04.2025 13:17  Güncelleme: 13:19
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çalışmaları ile ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi, 2'inci kez dragon bot yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Açıldığı günden itibaren Ordu'yu ulusal ve uluslararası kano, yelken gibi spor dallarında yarışmaların yapılabileceği bir merkez haline getiren Su Sporları Merkezi, yeni bir heyecana daha ev sahipliği yapacak. Ordu'da 2'inci kez düzenlenecek olan dragon bot yarışlarına Ordu başta olmak üzere çevre illerden de yoğun katılımın olması bekleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan dragon bot yarışları için kayıtlar başladı. 12 kişiden oluşan takımlarda 10 kürekçi 1 dümenci ve 1 davulcu yer alacak. Yarışlara katılacak olan takımların 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında dragon bot yarışları başvuru formunu doldurarak belirtilen adrese son başvuru tarihine kadar mail atmaları gerekiyor.

Dev tesis büyük ilgi görüyor

Açıldığı günden bu yana önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan, Türkiye'de bu alanda yapılan tesisler içerisinde örnek gösterilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel ilgi gösterdiği tesis, donanımı ile de Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Tesiste 400 kişilik tribün, 1 adet protokol locası, 1 adet foto finish kameralı yarış bitiş gözlem kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 metre kayıkhane, 400 metre satış ve tanıtım alanı, bin 142 metre araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü ile hakem ve sporcular için konaklama alanı yer alıyor. - ORDU

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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Etkinlikler, Turizm, Spor, ordu, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Başlıyor - Son Dakika

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